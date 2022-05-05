Кисида заявил о "неприемлемости" ответных санкций от России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси заявили, что ответные российские санкции против Токио "абсолютно неприемлемы". Кроме того, японские политики считают, что в текущей политической ситуации, в том числе между Токио Москвой, виновата Россия.

Как подчеркнули политики, российские санкции могут привести к "изоляции" и "заморозке" диалога между странами.

"Это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию. И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо", — сказал Кисида в эфире NHK.

Ранее МИД РФ опубликовал список японских граждан, которые вошли в перечень персон нон грата. Среди них:

премьер-министр страны Фумио Кисида ,

, глава МИД Ёсимаса Хаяси ,

, министр обороны Нобуо Киси.

Всего таковыми Россия объявила 63 человека.