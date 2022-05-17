Президент Украины Владимир Зеленский находится теперь под усиленной охраной иностранных телохранителей. Об этом написал в своих соцсетях политолог Марат Баширов. Эксперт утверждает, что такую информацию ему сообщили друзья из Киева.
И сегодня даже на похороны бывшего президента Украины Леонида Кравчука Зеленский зашёл с охранниками, которые на виду держали автоматическое оружие, направленное на других посетителей, поделился подробностями аналитик.
По его мнению, это указывает на то, что в Киеве опасаются государственного переворота.
"Ясное дело, слухи о военном перевороте гуляют не только у нас", — заключил политолог.
Ранее Баширов предположил, что на Украине готовятся свергнуть Зеленского и заменить его на главкома ВСУ Валерия Залужного.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".