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Баширов: Зеленский находится под усиленной охраной иностранных бодигардов
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Автор Максим Александров

Баширов: Зеленский находится под усиленной охраной иностранных бодигардов

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский находится теперь под усиленной охраной иностранных телохранителей. Об этом написал в своих соцсетях политолог Марат Баширов. Эксперт утверждает, что такую информацию ему сообщили друзья из Киева.

И сегодня даже на похороны бывшего президента Украины Леонида Кравчука Зеленский зашёл с охранниками, которые на виду держали автоматическое оружие, направленное на других посетителей, поделился подробностями аналитик.

По его мнению, это указывает на то, что в Киеве опасаются государственного переворота.

"Ясное дело, слухи о военном перевороте гуляют не только у нас", — заключил политолог.

Ранее Баширов предположил, что на Украине готовятся свергнуть Зеленского и заменить его на главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
киев россия украина леонид кравчук валерий залужный владимир зеленский
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