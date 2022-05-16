Владимир Зеленский готовится вечером в понедельник выступить со специальным обращением по ситуации в "Азовстали" в Мариуполе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Однако на самом деле в Киеве готовится военный переворот. Так считает российский политолог Марат Баширов.
По мнению эксперта, США и Великобритании необходимо продолжать удерживать украинское общество в иллюзии победы, чтобы зарабатывать на вооружении. И в этой ситуации судьба Зеленского предрешена.
"Зеленский должен стать иконой", — заключил политический аналитик.
Ранее Баширов заявил о том, что на Украине активно обсуждают возможность замены Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, рейтинг которого заметно вырос в последнее время.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.