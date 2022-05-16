Политолог Баширов заявил, что в Киеве готовится военный переворот

Владимир Зеленский готовится вечером в понедельник выступить со специальным обращением по ситуации в "Азовстали" в Мариуполе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Однако на самом деле в Киеве готовится военный переворот. Так считает российский политолог Марат Баширов.

По мнению эксперта, США и Великобритании необходимо продолжать удерживать украинское общество в иллюзии победы, чтобы зарабатывать на вооружении. И в этой ситуации судьба Зеленского предрешена.

"Зеленский должен стать иконой", — заключил политический аналитик.

Ранее Баширов заявил о том, что на Украине активно обсуждают возможность замены Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, рейтинг которого заметно вырос в последнее время.