Ходаковский: "К сдаче в плен с "Азовстали" готовится вторая группа военных"

Командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский с позывным "Скиф" сообщил, что с территории завода "Азовсталь" готовится к сдаче в плен очередная группа украинских военных.

По словам Ходаковского, от укрнационалистов поступило "условие" не делать фотографии и видео сдачи в плен.

Также бойцы украинской армии обозначили точкой выхода "наш" тоннель, время выхода — скоро.

Ранее сообщалось, что с завода вышла первая группа украинских военных в количестве 51 человека.