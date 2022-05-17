Командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский с позывным "Скиф" сообщил, что с территории завода "Азовсталь" готовится к сдаче в плен очередная группа украинских военных.
По словам Ходаковского, от укрнационалистов поступило "условие" не делать фотографии и видео сдачи в плен.
Также бойцы украинской армии обозначили точкой выхода "наш" тоннель, время выхода — скоро.
Ранее сообщалось, что с завода вышла первая группа украинских военных в количестве 51 человека.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".