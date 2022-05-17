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Автор Екатерина Широкова

ЮНИСЕФ: украинский конфликт угрожает жизни голодающих детей по всему миру

Мир

Из-за резкого роста цен на продовольствие и топливо на фоне украинского конфликта под угрозой находятся сотни детских жизней, заявили в ЮНИСЕФ. Согласно данным организации, без жизненно необходимого питания могут остаться более полумиллиона детей.

ЮНИСЕФ: украинский конфликт угрожает жизни голодающих детей по всему миру

Как подчеркнули в организации, речь идёт о лечении тяжёлой острой недостаточности питания. Готовое к употреблению лечебное питание, которое представляет собой пасту из арахиса, сахара, масла и сухого молока.

"Ещё до того, как война на Украине создала нагрузку на продовольственную безопасность во всём мире, конфликты, климатические потрясения и COVID-19 уже наносили ущерб способности семей кормить своих детей", — цитирует сообщение организации CNN. — Мир быстро превращается в пороховую бочку с детской смертностью и детьми, страдающими от истощения".

Как подчеркнули в организации, под угрозой сейчас находятся более 600 тысяч детей, всего же от недостатка специализированного питания страдают более 10 миллионов. Как подчеркнули в ЮНИСЕФ, именно Россия и Украина являются основными поставщиками продукции, но из-за санкций и ситуации в Незалежной, логистические цепочки прервались.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы юнисеф россия украина
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