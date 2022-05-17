Глава МИД Канады: Запад должен "освободить украинскую пшеницу"

Мировые лидеры должны объединиться и спасти "украинскую пшеницу" из "российской блокады", заявила глава МИД Канады Мелани Жоли. По её словам, это необходимо, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Как подчеркнула Жоли, Канада готова направить грузовые суда, а также экспертов, которые проконтролируют отгрузку и логистику.

"Миллионы тонн зерна застряли в силосах на Украине. Нам нужно убедиться, что мы освобождаем украинскую пшеницу и отправляем её в европейские порты для отправки", — заявила глава МИД в интервью для Рolitico. — Мы готовы отправить канадские контейнеровозы, чтобы убедиться, что зерно можно будет затем отправить в Египет, Ливан и многие другие страны".

Как подчеркнула Жоли, речь идёт о том, чтобы не допустить повсеместного голода из-за нехватки зерновых, крупнейшим поставщиком которых является Украина.