В Сети опубликовали кадры, как боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ.
В украинских СМИ активно обсуждают перемогу (Победу. — Прим. ред.) ВСУ. Сегодня украинские военные перешли на новый уровень и заявили, что они с боем вышли к российско-украинской границе. Военные подразделения 227-го батальона 127-й бригады ТРО записали видео на фоне пограничных столбов, в котором обратились к своему президенту и доложили об успехе операции. Зеленский и его команда пиарщиков стали активно тиражировать эту новость. В их числе был и глава Харьковской областной военной администрации, который выдал это за очередную "большую перемогу" над ВС РФ. Но радость была недолгой.
В Сеть попало видео, как украинские "защитники" героически несут пограничный столб на место съёмки видео. Никаких боёв там не происходит, никакой "зачистки" севера Харьковской области также не было.
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