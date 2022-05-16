Боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ

В Сети опубликовали кадры, как боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ.

В украинских СМИ активно обсуждают перемогу (Победу. — Прим. ред.) ВСУ. Сегодня украинские военные перешли на новый уровень и заявили, что они с боем вышли к российско-украинской границе. Военные подразделения 227-го батальона 127-й бригады ТРО записали видео на фоне пограничных столбов, в котором обратились к своему президенту и доложили об успехе операции. Зеленский и его команда пиарщиков стали активно тиражировать эту новость. В их числе был и глава Харьковской областной военной администрации, который выдал это за очередную "большую перемогу" над ВС РФ. Но радость была недолгой.

В Сеть попало видео, как украинские "защитники" героически несут пограничный столб на место съёмки видео. Никаких боёв там не происходит, никакой "зачистки" севера Харьковской области также не было.