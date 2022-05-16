Запад разделился во мнении по поводу России, и вступление Финляндии в НАТО обернётся только негативными последствиями, сообщил аналитик Матиас Аленкастру в статье для бразильской газеты Folha.
По словам автора, Запад рассматривает два варианта разрешения ситуации на Украине:
"Новость о заявке Финляндии о вступлении в НАТО станет определяющим фактором в формулировании позиции Запада по России", — подчеркнул Аленкастру.
По его словам, Финляндия долгие годы сохраняла нейтралитет, что позволяло ей не принимать участие в холодной войне и развиваться автономно. Но с 2017 года до текущего времени доля финнов, поддерживающих вступление страны в Североатлантический альянс, увеличилась с 21% до 76%.
Если Финляндия станет членом НАТО, то победит воинственная линия США и Британии, предупредил Аленкастру. Вступление в альянс Грузии и Молдавии подтвердит тезис Москвы об окружении РФ НАТО. На сегодняшний день ещё есть возможность урегулировать конфликт на Украине мирным путём, однако членство Финляндии в альянсе уничтожит такую возможность, подчеркнул автор материала.
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