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Как выбрать полис ДМС и на чем можно сэкономить

ДМС поможет, если не устраивает качество обслуживания в госучреждениях

4:05
Страхование

Не устраивает качество обслуживания в государственных медучреждениях по полису ОМС? Можно получать медуслуги в частных клиниках, купив полис добровольного медстрахования — ДМС. Рассказываем, как правильно его выбрать, на что обратить внимание и на чем можно сэкономить.

ДМС поможет, если не устраивает качество обслуживания в госучреждениях
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В отличие от корпоративного ДМС, который многие работодатели выдают в компенсационном пакете, индивидуальный полис позволяет выбирать интересующие услуги и отказываться от ненужных. ДМС для физлиц на рынке предлагают несколько страховых компаний, и у каждой свой набор опций и условий. Если знать, что выбирать, то оформление страховки займет не больше 3 минут — все делается онлайн. Полис придет на указанный почтовый ящик сразу после оплаты.

Как сэкономить с помощью франшизы

Сэкономить на ДМС, купив полис в маленьком населенном пункте, а пользоваться в крупном городе, увы, не получится. Услуги по медстраховке доступны только в регионе, в котором оформляется полис и который определен как место обслуживания.

Уменьшить стоимость страховки можно за счет франшизы. В полисе оговаривается определенная сумма расходов на медуслуги, которую должен оплатить сам застрахованный. ДМС с франшизой предлагают «СОГАЗ», «СберСтрахование», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия».

Обычно в договоре ДМС применяется безусловная франшиза, она может быть как в виде процента от стоимости, так и в виде фиксированной суммы.

В случае процента от стоимости могут применяться два варианта оплаты. Первый — всю стоимость лечения сразу оплачивает страховщик, а потом страхователь возвращает ему свой процент франшизы. Например, при франшизе 30% из стоимости медуслуг в размере 10 тыс. рублей страховой компании нужно будет вернуть 3 тыс. рублей. Второй вариант предусматривает, что страховщик оплачивает клинике только свою часть стоимости услуг, а недостающую (франшизу) доплачивает страхователь. Например, «СберСтрахование» и «Ингосстрах» при покупке ДМС онлайн безусловную франшизу предлагают в размере 20%. ДМС от «СОГАЗа» позволяет выбрать условную франшизу в размере 20%, 30% и 50% при выборе любой программы.

Второй вид франшизы — с фиксированной суммой. То есть в договоре страхования оговаривается, какую конкретно сумму должен заплатить страхователь. Например, она составляет 500 рублей. В этом случае страховщик доплатит недостающую сумму расходов за визит к доктору. Обычно стоимость такой франшизы варьируется от 500 рублей до 2 тысяч. Такие страховки можно найти у «РЕСО-Гарантии».

Уменьшить стоимость полиса можно за счет налогового вычета

Размер налогового вычета на покупку полиса медстрахования составляет 13% от потраченной суммы. Право на такой вычет имеют:

1. официально трудоустроенные россияне, с чьих зарплат высчитывается НДФЛ (если налог не уплачивается, то и вычет не положен);

2. покупатели полисов ДМС для себя или ближайших членов семьи, когда оформляют документы на себя;

3. индивидуальные предприниматели, уплачивающие подоходный налог по ставке 13%.

Если договор со страховой организацией заключил работодатель, то получить налоговый вычет не получится.

Оформить вычет можно на следующий год после того, как купили страховку. И так можно поступать ежегодно, если продлевать ДМС.
Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10967491

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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