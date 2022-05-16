Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением Североатлантического альянса на Восток.
"Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться в данный момент в одиночку с попыткой расширения НАТО", — сказал Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.
Белорусский лидер призвал страны ОДКБ сплотиться перед лицом внешней угрозы со стороны НАТО. По словам Лукашенко, главы МИД стран Организации должны договориться о совместной реакции на новую волну расширения альянса, заранее выработать общую позицию и довести её до мирового сообщества.
Лукашенко отметил, что Запад оказывает "жесткое и беспринципное" давление на все страны ОДКБ. Если бы входящие в Организацию государства сразу выступили "единым фронтом", то удалось бы избежать "адских санкций", уверен президент Белоруссии.
"Поодиночке нас просто раздавят и разорвут", — предупредил белорусский лидер.
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