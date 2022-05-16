Лукашенко о самой опасной тенденции на Украине: "Войдут под видом миротворцев"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что на Украине наблюдается опасная тенденция.

Лидер Белоруссии на встречи глав государств-членов ОДКБ в Москве выразил опасения по поводу возможного расчленения Белоруссии.

Лукашенко объяснил, что видит угрозу со стороны вооружённых сил Польши, которые могут зайти на украинскую территорию с Запада.

"Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину", — отметил глава Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что Запад целенаправленно накачивает Украину оружием, с целью затянуть конфликт и ослабить Россию. Он считает, что на Западе намерены сделать так, чтобы "полыхнуло пошире".

Президент Белоруссии заявил также, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО на Восток.