Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что на Украине наблюдается опасная тенденция.
Лидер Белоруссии на встречи глав государств-членов ОДКБ в Москве выразил опасения по поводу возможного расчленения Белоруссии.
Лукашенко объяснил, что видит угрозу со стороны вооружённых сил Польши, которые могут зайти на украинскую территорию с Запада.
"Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину", — отметил глава Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что Запад целенаправленно накачивает Украину оружием, с целью затянуть конфликт и ослабить Россию. Он считает, что на Западе намерены сделать так, чтобы "полыхнуло пошире".
Президент Белоруссии заявил также, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО на Восток.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.