Экс-кандидат в президенты США: у Киева и Штатов разные цели на Украине

Вашингтон и Киев не смогут прийти к консенсусу из-за разных целей, которые преследуют правительства Украины и Америки, заявил экс-кандидат в президенты США Патрик Бьюкенен.

Как подчеркнул политик, Киев надеется, что американская армия "ворвётся на Украину" и начнёт громить российские войска.

"Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы США ворвались и сражались на стороне Киева, опустошили и разгромили российскую армию и изгнали Россию не только из регионов, которые перешли под её контроль в 2022 году, но и из Крыма, который Путин присоединил в 2014 году", — написал политик в своей колонке.

Однако, по словам Бьюкенена, такой сценарий в принципе невозможен, так как для США, России и остального мира это будет означать начало Третьей мировой войны. Кроме того, политик подчеркнул, что все заявления американских властей об "ослаблении" российской стороны лишь подкрепляют уверенность Москвы, что за эскалацией стоят США.

"Подкрепляют линию Путина о том, что Россия находится в осаде со стороны возглавляемого США западного альянса, который боится и ненавидит Россию, хочет, чтобы она была побеждена и унижена", — резюмировал экс-кандидат.