Хаависто: Финляндия не ждёт, но готова к "угрозам от России" из-за НАТО

Финляндия готова к разного рода угрозам со стороны России на фоне вступления страны в НАТО, однако надеется сохранить хорошие отношения с российской стороной, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Как подчеркнул глава МИД, речь идёт о готовности "к любым сценариям":

киберугрозам,

военным угрозам,

нарушению воздушного или морского пространства.

"Мы ничего не ожидаем, но мы готовы ко всему", — заявил министр в беседе с Рolitico. — Всех видов гибридных и киберугроз в этот период, особенно когда мы подаем заявку на членство в НАТО, но мы еще не являемся членом".

Как подчеркнул Хаависто, Финляндия всё же надеется сохранить дипломатические отношения с Кремлём и "безопасные границы".