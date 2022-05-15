Финляндия готова к разного рода угрозам со стороны России на фоне вступления страны в НАТО, однако надеется сохранить хорошие отношения с российской стороной, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.
Как подчеркнул глава МИД, речь идёт о готовности "к любым сценариям":
"Мы ничего не ожидаем, но мы готовы ко всему", — заявил министр в беседе с Рolitico. — Всех видов гибридных и киберугроз в этот период, особенно когда мы подаем заявку на членство в НАТО, но мы еще не являемся членом".
Как подчеркнул Хаависто, Финляндия всё же надеется сохранить дипломатические отношения с Кремлём и "безопасные границы".
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