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Автор Екатерина Широкова

МИД Финляндии: нужно сохранить "мирную границу" с РФ и общаться с соседом

Мир

Несмотря на ситуацию со вступлением Финляндии в НАТО, страна намерена сохранить мирную границу с Россией и продолжать "общаться с соседом", заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

МИД Финляндии: нужно сохранить "мирную границу" с РФ и общаться с соседом

Как подчеркнул глава финского МИД, независимо от блокового статуса страны, власти хотят поддерживать отношения с Кремлём.

"У нас есть 1300-километровая граница с Россией. Граница мирная, и мы хотим сохранить эту границу мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", — заявил политик на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.

Кроме того, по словам Хаависто, в минувшую пятницу он провёл переговоры с турецким коллегой, чтобы "снять напряжение" по поводу намерения Финляндии вступить в Североатлантический альянс. Как подчеркнул министр, любой из членов НАТО может "заблокировать процесс", поэтому важно поддерживать отношения со всеми.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия финляндия пекка хаависто
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