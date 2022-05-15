МИД Финляндии: нужно сохранить "мирную границу" с РФ и общаться с соседом

Несмотря на ситуацию со вступлением Финляндии в НАТО, страна намерена сохранить мирную границу с Россией и продолжать "общаться с соседом", заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Как подчеркнул глава финского МИД, независимо от блокового статуса страны, власти хотят поддерживать отношения с Кремлём.

"У нас есть 1300-километровая граница с Россией. Граница мирная, и мы хотим сохранить эту границу мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", — заявил политик на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.

Кроме того, по словам Хаависто, в минувшую пятницу он провёл переговоры с турецким коллегой, чтобы "снять напряжение" по поводу намерения Финляндии вступить в Североатлантический альянс. Как подчеркнул министр, любой из членов НАТО может "заблокировать процесс", поэтому важно поддерживать отношения со всеми.