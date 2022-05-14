Жители Одессы начали массово получать загранпаспорта

В Одессе зафиксирован ажиотажный спрос на загранпаспорта. Об этом сообщил губернатор Максим Марченко в своем вечернем обращении.

Он рассказал, что в области открыт 31 пункт оформления документов для выезда за границу.

Вероятно, жители города готовятся массово покинуть свои дома в случае подхода российских вооружённых сил и штурма.

Ранее украинские источники сообщили, что в Одессе полицейские поймали человека на мопеде, который представлялся именем президента России. При обыске у парня нашли в телефоне подписки на российские телеграм-каналы.

В приложениях он подписывался как "Владимир Путин". Сейчас мужчину проверяют соответствующие службы.