В Одессе зафиксирован ажиотажный спрос на загранпаспорта. Об этом сообщил губернатор Максим Марченко в своем вечернем обращении.
Он рассказал, что в области открыт 31 пункт оформления документов для выезда за границу.
Вероятно, жители города готовятся массово покинуть свои дома в случае подхода российских вооружённых сил и штурма.
Ранее украинские источники сообщили, что в Одессе полицейские поймали человека на мопеде, который представлялся именем президента России. При обыске у парня нашли в телефоне подписки на российские телеграм-каналы.
В приложениях он подписывался как "Владимир Путин". Сейчас мужчину проверяют соответствующие службы.
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В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.