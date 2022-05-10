Российские военные выпустили вечером 9 мая по Одессе семь ракет с применением авиации. Ракеты попали в торговый центр "Ривьера" и склад готовой продукции. Об этом сообщили украинские источники. Они уверяют, что это был гражданский объект.
Однако результатом попадания ракет стала детонация неких взрывчатых материалов, каким-то "случайным образом" оказавшихся в центре. Последовала серия сильных взрывов, затем начался пожар.
Украинские власти не дают ответа, как на складе оказались боеприпасы, однако в связи с этим можно вспомнить торговый центр "Retroville" в Киеве, который ВСУ использовали в качестве базы артиллерии, и который постигла подобная участь.
В этот же день ВКС России уничтожили ракетами "Кинжал" в Одессе ещё несколько гостиниц с иностранными наёмниками.
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