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Автор Игорь Рябов

Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями для армии России

Мир

При вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс эти страны могут стать возможными целями для российской армии, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями для армии России

Он пообещал зеркальные меры со стороны Москвы в ответ на членство Швеции и Финляндии в НАТО.

"Если там будут размещены подразделения НАТО, эти территории станут целями, возможными целями для ударов — точно так же, как российские территории становятся целями для ударов стран НАТО", — сказал Полянский британскому изданию UnHerd News.

Он назвал Североатлантический альянс недружелюбным блоком и врагом для России. Если там окажутся Швеция и Финляндия, то они потеряют нейтральный статус, станут "частью врага" и будут нести такие же риски, как и другие государства, входящие в состав альянса, подчеркнул Полянский. Он предупредил о том, что эти скандинавские страны столкнутся с определёнными рисками в сфере обороны и потерпят экономические расходы.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН напомнил, что Швеция и Финляндия нормально соседствовали с Россией десятки лет. Теперь они решили вступить в недружественный военный блок, что повлечёт за собой ответные шаги со стороны Москвы, добавил он.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон нато швеция финляндия зоран миланович
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