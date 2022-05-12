Размещение в Финляндии ракет НАТО станет угрозой для РФ — эксперт Топорнин

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс не угрожает России, однако перспектива размещения ракет на территории этой страны может представлять опасность для РФ, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Накануне резидент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором выступили за вступление страны в НАТО.

"Сам факт юридический включения в НАТО не несет прямой угрозы России. Эстония и Латвия давно уже находятся в НАТО, но не представляют сегодня угрозы, хотя от приграничной Нарвы до Санкт-Петербурга расстояние небольшое", — сказал Топорнин в беседе с РИА Новости.

Однако если Финляндия позволит альянсу разместить на своей территории военные базы и ракетное вооружение, то для России этом будет представлять реальную опасность, отметил эксперт.

Он считает, что власти Финляндии не заинтересованы в том, чтобы угрожать России, поэтому откажутся от контингента НАТО на территории страны.

Ранее МИД РФ заявило, что Финляндия при членстве в альянсе лишится независимости и пообещало принять ответные военно-технические меры в случае расширения НАТО.