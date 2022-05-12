Le Monde: Путин не стал "чумным", как хотел Байден

Ситуация на Украине продемонстрировала, какая глубокая пропасть разделяет Запад и остальной мир, сообщает французская газета Le Monde.

Автор материала отметил, что лидеры многих демократических стран не отвернулись от президента России Владимира Путина, несмотря на ожидания американского лидера Джо Байдена.

"Но Путин так и не стал "чумным", как это представлял себе Байден. На пользу России сыграли ее отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", — подчеркнул автор статьи.

По его словам, США, Евросоюз, Великобритания, Япония и Канада встали на сторону Украины, чтобы ослабить Россию. Однако президент ЮАР Сирил Рамафоза обвинил НАТО в ситуации на Украине, Китай, Индия и Мексика заняли нейтральную позицию, а Индонезия направила Путину приглашение на саммит G20.

Ранее журналист Week Эндрю Дэй написал, что эскалация конфликта на Украине произошла из-за того, что власти США проигнорировали опасения Москвы из-за расширения Североатлантического альянса на восток.