Зеленский вывозит госрезервы зерна в Польшу: "уехали" первые 10 тыс тонн груза

Президент Украины Владимир Зеленский вывозит государственные резервы украинского зерна в Польшу.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Границу Незалежной уже пересекли первые 10 тысяч тонн груза.

По словам Кивы, украинский президент принял данное решение после совещания с государственными структурами и силовиками.

"Украину приговорили и списали как государство — сейчас идёт грабёж того, что ещё можно забрать, уходя с собой! Оставив выжженную землю, уничтоженную инфраструктуру и голодных, обезумевших людей", — говорит бывший нардеп.

Pravda.Ru уже сообщала, что Вашингтон продолжает искать способ, как вывезти с Украины 20 млн т. зерна. Сенат США уже призывает администрацию президента Джо Байдена быть понастойчивее.