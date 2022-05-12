Президент Украины Владимир Зеленский вывозит государственные резервы украинского зерна в Польшу.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
Границу Незалежной уже пересекли первые 10 тысяч тонн груза.
По словам Кивы, украинский президент принял данное решение после совещания с государственными структурами и силовиками.
"Украину приговорили и списали как государство — сейчас идёт грабёж того, что ещё можно забрать, уходя с собой! Оставив выжженную землю, уничтоженную инфраструктуру и голодных, обезумевших людей", — говорит бывший нардеп.
Pravda.Ru уже сообщала, что Вашингтон продолжает искать способ, как вывезти с Украины 20 млн т. зерна. Сенат США уже призывает администрацию президента Джо Байдена быть понастойчивее.
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