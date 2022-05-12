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Автор Антон Куликов

Байдена призвали открыть морской коридор на Украину. Столкнувшись с Россией?

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

В США продолжают искать способы, как вывезти с Украины миллионы тонн зерна. Собственно, вариант только один — через порт Одессы. И в американском сенате призывают администрацию Джозефа Байдена быть настойчивее в этом вопросе.

Байдена призвали открыть морской коридор на Украину. Столкнувшись с Россией?

По утверждению американского издания Politico, в настоящий момент миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла "заблокированы" на Украине, местные фермеры готовятся к сбору урожая, однако им негде будет его хранить, если они не смогут отправить его за границу. Главной проблемой издание считает прекращение работы украинских портов в связи с кризисом в регионе.

Вывозить зерно сухопутными маршрутами в Румынию дорого, и масштабы таких перевозок ограничены. Самый лучший вариант — через порт Одессы. А как это сделать?

Есть идея создания некоей буферной зоны между Украиной и Румынией. Член палаты представителей Джейсон Кроу утверждает, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским. Речь шла о создании 20-мильной буферной зоны от Украины в Румынию и далее в Турцию.

Правда возникает вопрос — кто должен обеспечивать безопасность этой буферной зоны? В НАТО этого делать не хотят, и американские законодатели сами это признают. Турция закрыла проливы для прохода военных кораблей нечерноморских государств. В Пентагоне утверждают, что не разрабатывают каких-либо планов по созданию морских гуманитарных коридоров.

При этом даже американские конгрессмены и сенаторы понимают, что создание таких коридоров чревато эскалацией и столкновением с Россией. А потому говорят, что за дело могли бы взяться ООН и Международный Комитет Красного Креста.

Сенатор-демократ Крис Кунс полагает, что если будет соответствующее решение ООН, то к созданию такого морского коридора можно было бы привлечь силы государств черноморского региона. Три из которых — Болгария, Румыния и Турция — в НАТО.

Стоит отметить, накануне Джо Байден заявил о том, что США в состоянии заместить на мировом продовольственном рынке Украину.

"Народ, мы в состоянии сделать так, чтобы американский сельскохозяйственный экспорт восполнил нехватку украинских поставок. На самом деле за время первого года моего президентства американский аграрный экспорт побил все прошлые рекорды — 177 миллиардов долларов", — сказал Байден в ходе визита на ферму в штате Иллинойс.

При этом он же заявил, что без поставок с Украины многие люди в Африке "умрут от голода". Так что не совсем понятно, в состоянии США всё же заменить поставки или нет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина заблокировала в своих портах и не выпускает оттуда десятки судов, в том числе с пшеницей, и не соглашается на предложения России вывести эти корабли по гуманитарным коридорам.

То есть возможности-то для этого есть, если только не пытаться использовать вопрос с вывозом зерна в пропагандистских целях. Чем сейчас заняты в Киеве и Вашингтоне.

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Михаил Орлов: Экспорт зерна — не повод для гордости
Редактор: Елена Тимошкина
Темы сша одесса украина джейсон кроу сергей лавров
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