На учениях под Кривым Рогом появились танки из Польши

В районе Кривого Рога Днепропетровской области в начале мая прошли учения вооруженных сил Украины. В ходе их проведения были замечены поставленные Польшей танки Т-72М. Кадры съёмки с беспилотника, подтверждающие это, публикует Телеграм-канал ANNA NEWS.

Заметим, всего Украина получила от поляков свыше двухсот машин этого типа.

Недавно также появились сообщения о появлении в украинской армии шведских зенитных орудий "Бофорс". Однако, по мнению военного обозревателя Михаила Ходарёнка, это хлам времён Второй мировой войны, который лишь закрывает формальную поставку "зенитной артиллерии".

Эксперт считает, что толку от таких орудий на Украине будет ноль, поскольку ВСУ не используют боеприпасы калибра 40-мм. К тому же, такая "халабуда на колёсах" сама доехать никуда не сможет, а одного залпа будет достаточно, чтобы её уничтожить.