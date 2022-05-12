Китайский военный Бо о вступление Финляндии в НАТО: войска у Петербурга

При условии, что Финляндия вступит в Североатлантический альянс, первым делом войска НАТО могут разместить по ту сторону Финского залива, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая старший полковник Чжоу Бо.

По словам военного, при таком положении дел до Северной столицы войскам НАТО останется "рукой подать".

"Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга", — написал Бо для журнала Economist. — Если главный страх НАТО — это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина?".

Бо подчеркнул, что Москва не единожды предупреждала соседей о неприемлемости подобных шагов, однако, не была услышана. По мнению китайского военного, чем больше расширяется НАТО и становится "популярным", тем всё меньше гарантий безопасности в самом европейском регионе. И единственный выход из этой ситуации — сотрудничество с Россией.