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Автор Екатерина Широкова

Китайский военный Бо о вступление Финляндии в НАТО: войска у Петербурга

Мир

При условии, что Финляндия вступит в Североатлантический альянс, первым делом войска НАТО могут разместить по ту сторону Финского залива, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая старший полковник Чжоу Бо.

Китайский военный Бо о вступление Финляндии в НАТО: войска у Петербурга

По словам военного, при таком положении дел до Северной столицы войскам НАТО останется "рукой подать".

"Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга", — написал Бо для журнала Economist. — Если главный страх НАТО — это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина?".

Бо подчеркнул, что Москва не единожды предупреждала соседей о неприемлемости подобных шагов, однако, не была услышана. По мнению китайского военного, чем больше расширяется НАТО и становится "популярным", тем всё меньше гарантий безопасности в самом европейском регионе. И единственный выход из этой ситуации — сотрудничество с Россией.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато китай финляндия владимир путин
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