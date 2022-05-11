Беженка из Украины, прославившаяся тем, что в понедельник, 9 мая облила посла РФ в Польше Сергея Андреева, теперь сама находится в крайне затруднительном положении.
Напомним, украинка на торжественном мероприятии возложения венка погибшим в Отечественной войне советским солдатам облила дипломата красным сиропом,
Теперь мигрантка из Незалежной вынуждена закрыть комментарии на своей странице в соцсетях, так как подверглась самой настоящей атаке со стороны граждан Польши.
Они крайне возмущены неадекватным поступком женщины.
Ну значит, не всё в Польше так уж и плохо, если граждан этой страны ещё возмущают такие "геройские поступки" от "свидомитов". А может в польском обществе наступила дикая усталость от бесчисленных граждан Украины и их бесконечных выходок?
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Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".