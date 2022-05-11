Украинка, облившая посла РФ, вынуждена закрыть комментарии в соцсетях

Беженка из Украины, прославившаяся тем, что в понедельник, 9 мая облила посла РФ в Польше Сергея Андреева, теперь сама находится в крайне затруднительном положении.

Напомним, украинка на торжественном мероприятии возложения венка погибшим в Отечественной войне советским солдатам облила дипломата красным сиропом,

Теперь мигрантка из Незалежной вынуждена закрыть комментарии на своей странице в соцсетях, так как подверглась самой настоящей атаке со стороны граждан Польши.

Они крайне возмущены неадекватным поступком женщины.

Ну значит, не всё в Польше так уж и плохо, если граждан этой страны ещё возмущают такие "геройские поступки" от "свидомитов". А может в польском обществе наступила дикая усталость от бесчисленных граждан Украины и их бесконечных выходок?