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Автор Дмитрий Плотников

Украинка, облившая посла РФ, вынуждена закрыть комментарии в соцсетях

Мир

Беженка из Украины, прославившаяся тем, что в понедельник, 9 мая облила посла РФ в Польше Сергея Андреева, теперь сама находится в крайне затруднительном положении. 

Напомним, украинка на торжественном мероприятии возложения венка погибшим в Отечественной войне советским солдатам облила дипломата красным сиропом, 

Теперь мигрантка из Незалежной вынуждена закрыть комментарии на своей странице в соцсетях, так как подверглась самой настоящей атаке со стороны граждан Польши.

Они крайне возмущены неадекватным поступком женщины. 

Ну значит, не всё в Польше так уж и плохо, если граждан этой страны ещё возмущают такие "геройские поступки" от "свидомитов". А может в польском обществе наступила дикая усталость от бесчисленных граждан Украины и их бесконечных выходок?

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
польша
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