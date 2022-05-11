Кончита Вюрст записала трек посвящённый своим "собратьям" из "Азова"*

Австрийский певец в женском обличии Кончита Вюрст записал трек, посвящённый своим "собратьям" из националистического батальона "Азов"*.

Напомним, австрийский дрэг-артист Том Нойвирт выступает в женском образе с 2011 года и до сих пор является самым эксцентричным участником конкурса "Евровидение".

Как уже прокомментировали пользователи Интернета:

"Четвертый ЛГБТ-рейх поддерживает своих верных псов из ада не только оружием, связью, разведдаными, но и культурно. Какой рейх, такие и "херои".

Австрийский певец и певец Нойвирт выиграл конкурс песни "Евровидение" в 2014 году и продолжает следовать своей миссии "по распространению счастья в мире". Он занимается музыкой, модой и правами человека, особенно квир-людей. Томас работает телеведущим, является послом кампании ООН за свободу и равенство и использует свою платформу, чтобы при любой возможности привлечь внимание к тем, кто в ней нуждается.

В 2019 году опубликовал пост о том, что от "женского" амплуа он устал и готов двигаться дальше. Однако ради "Азова"* вернулся к себе прежнему.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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