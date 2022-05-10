BI: США усилили военное присутствие в Северной Атлантике из-за России

В январе-апреле Пентагон перебросил корабли второго флота США в Северную Атлантику из-за ухудшения отношений с Россией, сообщает Business Insider.

Командующий флотом ВМС США Дэниел Дуайер заявил, что это первый случай, когда второй флот усилил своё присутствие в Европе (не считая учения).

По словам Дуайера, данный шаг демонстрирует, что США привержены защите союзников и партнёров в Европе.

Автор статьи напомнил, что второй флот контролирует западную Атлантику и выступает манёвренным подразделением для ВМС США в Европе и Африке.

Ранее глава ВМС Североатлантического альянса Кит Блаунт заявил, что НАТО не собирается долго отсутствовать в Чёрном море.