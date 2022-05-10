Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров отреагировал на решение Вильнюса объявить Россию террористическим государством. Как отметил сенатор, из-за данного шага литовских парламентариев Москва может снизить уровень дипломатических представительств до временных поверенных.
"Решение сейма Литвы, назвавшего Россию "страной-террористом", может привести к полному разрыву торгово-экономических связей между странами", — подчеркнул Джабаров, передаёт РИА Новости.
Вместе с этим российский политик задался вопросом, с какой целью Вильнюс приобретает газ государства, которое является "террористом".
Ранее сообщалось, что литовские депутаты признали Россию террористической страной. За данную резолюцию единогласно выступили 128 парламентариев.
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