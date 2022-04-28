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Автор Антон Куликов

Санкции работают: "Железные дороги Литвы" сокращают тысячи сотрудников

Экономика

Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") сокращают две тысячи сотрудников. Произошло это из-за резкого уменьшения объёма работ и потери заказов после того, как Евросоюз ввёл санкции против России и Белоруссии.

Санкции работают: "Железные дороги Литвы" сокращают тысячи сотрудников

Официальный Вильнюс, напомним, всегда был в числе тех, кто поддерживает самые серьёзные варианты ограничительных мер.

В сообщении компании отмечается, что она "вынуждена проститься" с примерно двумя тысячами своих работников. На выплату выходных компенсаций выделять порядка шести миллионов евро.

В "Летувос гележинкеляй" подсчитали, сколько потеряют из-за прекращения транзита российских и белорусских грузов. По прогнозу, это порядка 150 миллионов евро.

"В течение года планируется перевезти около 26,5 млн тонн грузов, что в два раза меньше, чем годом ранее, и станет самым низким объемом грузоперевозок за всю историю существования компании", — цитирует сообщение компании ТАСС.

В "Литовских железных дорогах" на данный момент работают девять тысяч человек. Грузовые перевозки обеспечивают большую часть доходов предприятия. За их счёт покрывается нерентабельное пассажирское сообщение.

Печальная ситуация складывается и в других прибалтийских государствах. Подсчитывать убытки предприниматели начали ещё до того, как был запрещён транзит грузов из России, а для российских судов закрыли порты.

В начале марта председатель правления Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш отмечал, что он и его коллеги исходят из самого тяжёлого варианта. А именно — "весь транзит равняется нулю".

Тогда же прогнозировалось, что грузооборот Рижского порта в Латвии может обвалиться почти на треть. В Клайпедском порту Литвы говорили о двукратном падении товарооборота, ещё в марте уже начались массовые сокращения персонала.

Резко ухудшилась ситуация в грузовой авиации. Аэропорт Риги лишился большинства транзитных грузов, которые шли из Китая. Министерство сообщения Латвии прогнозировало падение грузооборота "Латвийской железной дороги" на 85 процентов.

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Автор: Антон Куликов
Темы литва латвия
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