Сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством.
Отмечается, что за соответствующую резолюцию единогласно проголосовали 128 депутатов.
"Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и совершает террористические акты", — говорится в резолюции.
Депутаты также выступили за создание "Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины" и преследования виновных на основе совместных усилий международного сообщества и известных в истории прецедентов.
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