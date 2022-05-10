Delfi: Литва признала Россию террористическим государством

Сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством.

Отмечается, что за соответствующую резолюцию единогласно проголосовали 128 депутатов.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и совершает террористические акты", — говорится в резолюции.

Депутаты также выступили за создание "Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины" и преследования виновных на основе совместных усилий международного сообщества и известных в истории прецедентов.