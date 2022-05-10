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Автор Петр Ермилин

Бойцы бригады теробороны из Закарпатья пожаловались, что их отправили на фронт

Мир

Украинские боевики 101-й бригады территориальной обороны из Закарпатской области записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что их отправили на линию фронта в ЛНР. По словам мужчин, участие в боевых действиях в их планы не входило.

Они отметили, что соединение было создано с целью охраны блокпостов в тылу, а бойцы не имеют соответствующей военной подготовки.

Многие из них пожаловались на проблемы со здоровьем. Боевики также добавили, что станут, как они считают, мишенью и "пушечным мясом" для артиллерии ВС России.

Подразделение 101-й бригады ТрО переброшено на линию фронта всего три дня назад, однако проблемы с боевым духом уже начались, отмечает ANNA-NEWS.

Ранее акцию протеста устроили во Львовской области родственники боевиков из 103-й бригады теробороны.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
лнр россия украина
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