Захарова: поклонники неонацизма обнажили своё лицо, напав на российского посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о нападении на российского посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.

По её словам, на Западе задан курс на реинкарнацию нацизма. Она отметила, что об этом свидетельствуют снос памятников героям Второй мировой войны, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов.

"Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое", — считает Захарова.

Она добавила, что страшно в конечном итоге должно быть не России, а жителям европейских государств от "собственного отражения в зеркале".

"Как я уже говорила, нас нельзя запугать", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что 9 мая посла РФ в Польше Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов.