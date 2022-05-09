Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о нападении на российского посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
По её словам, на Западе задан курс на реинкарнацию нацизма. Она отметила, что об этом свидетельствуют снос памятников героям Второй мировой войны, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов.
"Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое", — считает Захарова.
Она добавила, что страшно в конечном итоге должно быть не России, а жителям европейских государств от "собственного отражения в зеркале".
"Как я уже говорила, нас нельзя запугать", — заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что 9 мая посла РФ в Польше Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.