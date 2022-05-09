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Автор Юлия Миленина

Захарова: поклонники неонацизма обнажили своё лицо, напав на российского посла

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о нападении на российского посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.

Захарова: поклонники неонацизма обнажили своё лицо, напав на российского посла

По её словам, на Западе задан курс на реинкарнацию нацизма. Она отметила, что об этом свидетельствуют снос памятников героям Второй мировой войны, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов.

"Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое", — считает Захарова.

Она добавила, что страшно в конечном итоге должно быть не России, а жителям европейских государств от "собственного отражения в зеркале".

"Как я уже говорила, нас нельзя запугать", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что 9 мая посла РФ в Польше Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша мария захарова
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