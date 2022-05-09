Посла РФ в Польше Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов

Посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в День Победы дипломат хотел почтить память солдат, однако поляки и украинцы преградили ему дорогу. По информации агентства, они были агрессивно настроены и выкрикивали оскорбительные фразы.

"В Варшаве напали на российского посла — облили красной краской, когда он попытался возложить венок на кладбище советских воинов", — поделился репортёр.

Он добавил, что после случившегося дипломат вынужденно покинул территорию кладбища в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей.

"В массовом порядке сносят памятники в Польше, осквернили мемориалы в Литве, Болгарии, Германии", — подчеркнул правозащитник.