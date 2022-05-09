Билл Гейтс: мир ждёт экономический спад из-за Украины

Повышение процентных ставок по всему миру может стать "якорем" для глобальной экономики, заявил миллиардер Билл Гейтс. По словам бизнесмена, на фоне происходящего в Незалежной, в странах начались проблемы с логистикой, а цены резко подскочили.

На фоне резкого роста стоимости даже на продукты первой необходимости, страны начали повышать процентные ставки, чтобы сдержать исторический рост инфляции.

"В конечном итоге это приведёт к замедлению экономического роста", — заявил Гейтс в беседе с Bloomberg.

Бизнесмен подчеркнул, что спецоперация на Украине лишь ускорила темпы инфляции, которые начали набирать обороты ещё с пандемии коронавируса.

"Инфляция наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким, и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок", — резюмировал миллиардер.