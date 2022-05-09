Повышение процентных ставок по всему миру может стать "якорем" для глобальной экономики, заявил миллиардер Билл Гейтс. По словам бизнесмена, на фоне происходящего в Незалежной, в странах начались проблемы с логистикой, а цены резко подскочили.
На фоне резкого роста стоимости даже на продукты первой необходимости, страны начали повышать процентные ставки, чтобы сдержать исторический рост инфляции.
"В конечном итоге это приведёт к замедлению экономического роста", — заявил Гейтс в беседе с Bloomberg.
Бизнесмен подчеркнул, что спецоперация на Украине лишь ускорила темпы инфляции, которые начали набирать обороты ещё с пандемии коронавируса.
"Инфляция наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким, и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок", — резюмировал миллиардер.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.