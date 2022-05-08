США ввели антироссийские санкции, наносящие "ущерб военным усилиям"

Власти США вводят новые экспортные санкции в отношении России, касающиеся поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, речь идёт об ограничениях, "которые напрямую наносят ущерб военным усилиям России".

По данным Белого дома, это, в том числе "изделия из древесины, двигатели промышленного назначения, бойлеры, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и многие другие товары, имеющие промышленное и коммерческое применение".

Кроме того, параллельные ограничения вводят и европейские партнеры США.

"Эти новые меры [экспортного] контроля ещё больше ограничат доступ России к компонентам, которые необходимы ей для пополнения и восполнения своих военных возможностей", — отметил представитель администрации США.

Также Вашингтон вводит запрет для граждан и компаний США на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга.

Напомним, США ввели санкции в отношении "Первого канала", НТВ, "России-1". Также американские власти вводят ограничения в отношении руководства крупных банков России, в том числе Сбербанка и Газпромбанка.