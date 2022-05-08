Канада ввела санкции против российских олигархов и "соратников режима"

Канада вводит ограничительные меры в отношении 40 физических и пяти юридических лиц из России. Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, кроме этого, Оттава предоставит военную помощь Киеву.

Украина получит беспилотники, спутниковые снимки, стрелковое оружие, боеприпасы, а также помощь в разминировании.

По словам Трюдо, под ограничения в отношении россиян попадут "олигархи и соратники режима, связанные с оборонным сектором".

Напомним, США ввели санкции в отношении "Первого канала", НТВ, "России-1". Также американские власти вводят ограничения в отношении руководства крупных банков России, в том числе Сбербанка и Газпромбанка.