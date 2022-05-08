EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США оставили "Первый канал", НТВ, "Россия-1" без камер и микрофонов
МО РФ: украинские неонацисты заминировали мосты в Славянске
Украинский посол в Германии Мельник заявил, что Берлин освободила Украина
Кадыров: "Город Попасная ЛНР полностью освобождён от украинских оккупантов"
ZDF: Запад "проморгал" блок России и Китая, который изменит мир
Украинский ОМОНовец отказался участвовать в диверсии, которую готовил Киев
Кормянков: Киев эвакуировал из "Азовстали" наёмников, а не своих солдат
Автор Денис Постольский

Канада ввела санкции против российских олигархов и "соратников режима"

Мир

Канада вводит ограничительные меры в отношении 40 физических и пяти юридических лиц из России. Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, кроме этого, Оттава предоставит военную помощь Киеву.

Украина получит беспилотники, спутниковые снимки, стрелковое оружие, боеприпасы, а также помощь в разминировании.

По словам Трюдо, под ограничения в отношении россиян попадут "олигархи и соратники режима, связанные с оборонным сектором".

Напомним, США ввели санкции в отношении "Первого канала", НТВ, "России-1". Также американские власти вводят ограничения в отношении руководства крупных банков России, в том числе Сбербанка и Газпромбанка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
канада украина
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Политика. Новости и аналитика
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
Экономика и бизнес
Германия предупредила об угрозе сильнейшего голода с времён Второй мировой
Любовь Степушова Битва за Донбасс вышла в финальную стадию Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Силовые структуры
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Мир. Новости мира
Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ
Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии
Политика. Новости и аналитика
Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии
Последние материалы
Канада ввела санкции против российских олигархов и "соратников режима"
Зеленский похоронил "Азов"*, заявив, что "разблокировать Мариуполь невозможно"
Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов
США оставили "Первый канал", НТВ, "Россия-1" без камер и микрофонов
МО РФ: украинские неонацисты заминировали мосты в Славянске
Украинский посол в Германии Мельник заявил, что Берлин освободила Украина
Кадыров: "Город Попасная ЛНР полностью освобождён от украинских оккупантов"
ZDF: Запад "проморгал" блок России и Китая, который изменит мир
Украинский ОМОНовец отказался участвовать в диверсии, которую готовил Киев
Кормянков: Киев эвакуировал из "Азовстали" наёмников, а не своих солдат
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников