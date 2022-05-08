Экс-депутат Рады: нужно "слияние" Украины, Белоруссии с РФ и железный занавес

Оппозиционный украинский политик и экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что после окончания российской спецоперации в Незалежной, нужно провести "слияние" России, Белоруссии и Украины, чтобы обеспечить безопасность государств.

Кроме того, Кива считает, что после объединения стран в "единое государственное образование" необходим "новый железный занавес".

"После освобождения Украины от нацизма и колонизации Западом, должен начаться процесс слияния трёх стран — России, Белоруссии и Украины в единое государственное образование. Нужен новый железный занавес и чистики внутри государства для уничтожения западной агентурной сетки, спящих агентов и выращенных на гранты запада лидеров общественного мнения", — сообщил Кива.

Кроме того, экс-депутат подчеркнул, что новым "вектором" развития стран для противостояния против Североатлантического альянса, должно стать развитие отношений с восточными государствами и создание собственных аналогов НАТО.