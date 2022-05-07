Кива: ""Азов"* продали Офису президента в обмен на молчание"

Оппозиционный политик Илья Кива сообщил, что бывший командир "Азова"* Андрей Билецкий продал свой батальон Офису президента Украины Владимира Зеленского за три миллиона долларов и кресло в вертолёте для командира полка Дениса Прокопенко в обмен на своё молчание.

""Азов"* продали! И продали не дорого. Как мне рассказал мой источник из ОП: "Экс-командир Билецкий заключил сделку с Офисом президента Зеленского, которой купил его молчание за три миллиона долларов и место в вертолете для командира Дениса Прокопенко"", — написал он.

По словам Кивы, Билецкий уже не первый раз идёт на сделку с главой государства в обмен за молчание и поддержку.

"Ведь все заметили, как две недели назад Билецкий вдруг перестал критиковать власть за бездействие в спасение его подразделения. Он просто стал говорить словами Арестовича — о том, что делаем все возможное и нужно не терять надежду", — отметил он.

Политик обратил внимание на то, что" для Билецкого — "Азов"* всегда был бизнес проектом на котором он успешно зарабатывал деньги, обслуживая (Рината, — Прим. ред.) Ахметова и власть, превратившись давно в долларового миллионера".

По утверждению Кивы, национализм на Украине — это всего лишь "большой бизнес".

"Но это вы, украинцы, поймёте позже! Сейчас наблюдайте за гибелью "Азова"* и помните их просто продали, как и вас всех", — подытожил политик.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.