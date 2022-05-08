Нацбанк Эстонии выпустит монету в честь Украины с нацистским лозунгом

Национальный банк Эстонии выпустит монету номиналом два евро, посвящённую Украине. Согласно информации на деньгах будет "красоваться" фраза приветствия лидера националистов Степана Бандеры* "Слава Украине".

Как сообщили в нацбанке, таким образом, они хотят поддержать украинцев и власть Незалежной.

"Мы хотели, чтобы монета, посвящённая Украине и свободе, появилась как можно быстрее и чтобы дизайн разработал кто-то из украинцев. Молодые украинские студенты, профессор Ивар Сакк и Эстонская академия искусств помогли нам реализовать этот замысел", — пояснил журналистам руководитель Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Согласно информации, в оборот монеты поступят до конца текущего года, а отчеканить намерены более двух миллионов копий.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).