Мэр Рубежного: "У военного батальона "Чернигов" найдена книга Гитлера"

Мэр города Рубежное, что в ЛНР, Сергей Хортив сообщил, что в квартире бойца украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" и майора полиции Олега Тарасюка была найдена книга Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба").

Также у него была обнаружена другая националистическая литература, символика, флаги и настенные плакаты с лозунгами Степана Бандеры*.

"Здесь нашли символику националистическую, флаги, которыми они гордились, похоже. Что самое интересное, нашли Mein Kampf. Этому я тоже удивился, и для меня это большое откровение, очень сильно, видно, любил… Ну опять, это выбор людей, которые не могли найти себя в нормальном обществе", — цитируют его слова РИА Новости.

Стоит напомнить, что батальон "Чернигов" отличался особой жёсткостью по отношению к мирным жителям, занимался мародёрством.

"Там была масса криминальных вещей по отношению к мирным людям. Вы знаете, война — это мародёрство, люди в ямах сидели, они (бойцы батальона — прим. Ред.) вымогали деньги у родственников", — рассказал градоначальник.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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