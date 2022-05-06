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Автор Юлиана Смирнова

Сивков: Киев вспомнил опыт Великой Отечественной и создаёт вторую армию

Мир

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Киев вспомнил опыт Великой Отечественной и создаёт вторую армию.

Сивков рассказал в эфире программы "Царьград. Главное", что во время ВОВ первые эшелоны кадровых войск были разбиты, а исход противостояния в итоге определили резервисты.

Эксперт заявил, что сейчас Запад терпит поражение на Украине, а группировки ВСУ и неонацисты на Донбассе практически полностью окружены. По словам Сивкова, сейчас идут бои за Краматорск, где остались последние боеспособные силы.

В связи с такой патовой ситуацией, по словам собеседника издания, киевские власти начали меньше вооружать военных на востоке и сосредотачивают вооружение на Западной Украине. Данное перераспределение сил связано с созданием второй армии. Власти Незалежной, по мнению Сивкова, хотят повторить опыт ВОВ, однако перспективы очень сомнительные.

"У нас тогда (Во время ВОВ. — прим. ред.) был огромный резерв времени для подготовки полноценных боеспособных дивизий. У нас были переброшены 40 кадровых дивизий с Дальнего Востока, которые остановили немецкое наступление на Москву. А у них ничего этого нет", — заявил Сивков.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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