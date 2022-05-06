ВС России нанесли ракетный удар по объекту в Николаеве

Очевидцы сообщают, что ВС России нанесли ракетный удар по объекту в Николаеве.

Telegram-каналы Николаева сообщают о ракетном ударе. По сообщениям очевидцев, удар был нанесён по очередному военному объекту. После попадания ракеты прогремел мощный взрыв, а после над городом поднялся огромный гриб дыма.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что одной из главных целей спецоперации является демилитаризация Украины. В ходе специальной военной операции (СВО) РФ выводятся из строя все военные объекты на территории страны. Также уничтожаются железнодорожные пути, по которым западные союзники поставляют на Украину вооружение и топливо.