Очевидцы сообщают, что ВС России нанесли ракетный удар по объекту в Николаеве.
Telegram-каналы Николаева сообщают о ракетном ударе. По сообщениям очевидцев, удар был нанесён по очередному военному объекту. После попадания ракеты прогремел мощный взрыв, а после над городом поднялся огромный гриб дыма.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что одной из главных целей спецоперации является демилитаризация Украины. В ходе специальной военной операции (СВО) РФ выводятся из строя все военные объекты на территории страны. Также уничтожаются железнодорожные пути, по которым западные союзники поставляют на Украину вооружение и топливо.
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