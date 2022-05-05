Представители Службы безопасности Украины сообщили, что силовики задержали в Киеве одного из членов партии депутата Верховной Рады Виктора Медведчука "Украинский выбор".
"Контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор", — заявили в СБУ.
Сотрудники службы не назвали имя политика. Также пока неизвестно, какие обвинения ему предъявили.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что у домработницы Медведчука нашли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. По мнению представителей Киева, украинский парламентарий является государственным изменщиком.
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