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Автор Евгения Васильева

В Киеве задержали одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"

Мир

Представители Службы безопасности Украины сообщили, что силовики задержали в Киеве одного из членов партии депутата Верховной Рады Виктора Медведчука "Украинский выбор".

"Контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор", — заявили в СБУ.

Сотрудники службы не назвали имя политика. Также пока неизвестно, какие обвинения ему предъявили.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что у домработницы Медведчука нашли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. По мнению представителей Киева, украинский парламентарий является государственным изменщиком.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
украина виктор медведчук
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