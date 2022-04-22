"Рассказывает всё": Данилов сообщил о многочисленных допросах Медведчука

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов проинформировал, что оппозиционный политик Виктор Медведчук даёт показания на многочисленных допросах.

"Он даёт сейчас показания, рассказывает всё, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее", — цитируют главу СНБО укрСМИ.

Данилов добавил, что не против обмена Медведчука на украинских военных, находящихся в плену, однако изначально из него нужно "выбить" всю интересующую украинскую власть информацию.

"Я не вижу здесь ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали всё, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было", — подытожил он.

В то же время секретарь СНБО выразил сомнения, что Россию интересует персона Медведчука, так как его жена политика Оксана Марченко не получила никаких ответов на свои обращения к лидерам РФ и Турции.

Во вторник, 12 апреля, глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Медведчук задержан по поручению Зеленского. Президент Украины разместил в своём Telegram-канале фотографию Медведчука в наручниках и отчитался об успешно проведённой спецслужбами спецоперации.