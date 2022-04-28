Генпрокурор Украины: у домработницы Медведчука нашли 467 тысяч долларов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что домработница лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука хранила 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.

"У домработницы Медведчука в ходе обыска изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро", — сказала генпрокурор, слова которой приводит "Страна.ua".

Венедиктова напомнила, что Медведчука обвиняют в финансировании действий с целью свергнуть действующую власть, нарушить суверенитет Украины.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Медведчука в данный момент постоянно допрашивают.

"Он даёт сейчас показания, рассказывает всё, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее", — заявил Данилов.