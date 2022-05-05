Лукашенко пообещал не развязывать войну на Западе: "Пусть спит спокойно"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не собирается начинать вооружённый конфликт на Западе. Как подчеркнул президент, подобный шаг не соответствует интересам Минска.

По словам главы Белоруссии, власти республики знают, кто им противостоит. Однако Минск никому не угрожает и не планирует это делать, сообщил президент.

"Развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", — отметил Лукашенко в интервью Associated Press.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал, что в Киеве не исключают присоединение Белоруссии к военной спецоперации Москвы по принуждению к миру.