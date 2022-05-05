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Автор Юлия Миленина

Евсеев: НАТО не защитит Польшу от РФ, если Варшава введёт войска на Украину

Мир

Власти Польши боятся вводить войска на территорию Украины, ведь такое решение не позволит задействовать статью НАТО о коллективной обороне, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Евсеев: НАТО не защитит Польшу от РФ, если Варшава введёт войска на Украину

По его словам, в случае появления польских военных в Западной Украине Североатлантический альянс не придёт на помощь Варшаве. Как отметил специалист, НАТО оставит Польшу беззащитной перед ответом РФ.

Эксперт считает, что Польша хочет установить контроль над приграничными регионами бывшей советской республики. Но Варшаву сдерживает вероятный "молниеносный ответ" со стороны Вооружённых сил России, пояснил Евсеев.

"Речь не идёт о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. Польша в этом случае окажется сама по себе", — сказал специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Он предупредил, что армия РФ может задействовать в ходе спецоперации ракеты "Кинжал". Эксперт подчеркнул: польские военные не смогут нанести ответный удар.

Евсеев полагает, что ввод войск Польши возможен лишь после начала "полного распада Украины".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато польша украина владимир евсеев
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