В Испании с помощью "международных партнёров" задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого в Украине обвиняют в госизмене.
СБУ сообщает, что Шария задержали в Испании 4 мая. Задержанию поспособствовали международные соратники Украины.
Действия Шария будут рассматриваться по двум статьям — госизмена, а также умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В его видео увидели подрывную деятельность против Украины.
"Если его выдадут, будет ещё один гвоздь в крышку гроба свободной Европы", — пишет Telegram-канал "Небожена".
Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий осуждал спецоперацию на Украине, однако после получения угроз, признался, что стал понимать Россию.
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