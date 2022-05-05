Небожена: Выдача блогера Шария — гвоздь в крышку гроба свободной Европы

В Испании с помощью "международных партнёров" задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого в Украине обвиняют в госизмене.

СБУ сообщает, что Шария задержали в Испании 4 мая. Задержанию поспособствовали международные соратники Украины.

Действия Шария будут рассматриваться по двум статьям — госизмена, а также умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В его видео увидели подрывную деятельность против Украины.

"Если его выдадут, будет ещё один гвоздь в крышку гроба свободной Европы", — пишет Telegram-канал "Небожена".

Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий осуждал спецоперацию на Украине, однако после получения угроз, признался, что стал понимать Россию.