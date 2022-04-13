Многовекторный Шарий гневно прозрел после угроз

Украинский блогер и политик Анатолий Шарий ранее осуждал военную спецоперацию русской армии.

Однако получив от украинских нацистов угрозы в адрес своей семьи, сразу признался, что стал понимать РФ.

В своем блоге он напомнил, что недавно эмигранты из Украины узнали его адрес в Испании и постоянно угрожают его семье, передает "ПолитНавигатор".

"Они начинают угрожать ребенку… С животными нет смысла разбираться. У животных заказ, и они угрожают. После того, как они угрожают твоему ребенку, у тебя появляется мысль – а, может быть, всех их нахрен? Как только ты решаешь дать им ответку, жесткую ответку, они моментально кричат, что ты на них напал", - пишет Шарий.

Теперь давайте посмотрим, что это напоминает, какие есть аналогии у вас, спрашивает он? И сразу же напрашивается одна аналогия. Шарию это четко что-то напоминает. Когда ты каждый день в отношении кого-то отпускаешь угрозы, оскорбляешь, пишешь какие-то доносы постоянно, угрожаешь детям, а потом рассказываешь: "У меня есть бутылка с коктейлем Молотова". И на этом моменте получаешь ответку, и начинаешь кричать на весь мир о том, что на самом деле, это агрессор, подытожил прозревший блогер.

Шарий отмечает, что в адрес русскоязычных в ЕС постоянно поступают угрозы только за то, что они русские.

Он отмечает, что видет это регулярно. В адрес русских, самых простых работя, например, на автостанциях или маникюрщиц начинают звучать угрозы убийства – просто за то, что они русские.

Это животные, с которых сняли намордники, приводит аналогию блогер. Они могут делать всякую пакость, однако как только "пнешь эту вонючую собаку, она сразу завизжит и побежит в полицию. И ты становишься агрессором", пишет Шарий.

И они так действуют не только в ЕС. А так они будут действовать до тех пор, пока те, кому они постоянно угрожают убить, не объединятся. А когда они объединятся и дадут жесткий отпор, они превратятся в агрессора. А те станут жертвами.

"Они будут рассказывать: "Смотрите, нас преследуют не только там, но и здесь. Мы выехали для мирного неба, мы песни тут пели, а нас начинают мочить", - возмущается Шарий.