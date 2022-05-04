Украинцы называют детей Джавелинами в честь американского оружия

Американский президент Джо Байден во вторник, 3 мая посетил завод Lockheed Martin в штате Алабама.

Именно там производятся противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Лидер США радостно рассказал, что на Украине, куда Штаты массово поставляют эти комплексы, появилось даже новое имя в их честь. Он говорит, что граждане Незалежной уже назвали детей Джавелин и Джавелина.

"И это чистая правда", — радуется Байден.

Глава Белого дома также сказал, что считает всё происходящее там — это "первая реальная битва" между автократией и демократией.

Там же президент США и оконфузился — заявил, что они снабжают Javelin Россию тоже. Его выступление с такой оговоркой транслировали ведущие госканалы.

Плюс ко всему, Байден назвал украинских солдат "венгерскими".