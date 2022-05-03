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Автор Елена Былкина

Зеленский объяснил, как Украина собирается вернуть Крым: с помощью дипломатии

Мир

Владимир Зеленский уверен, что Украина сможет восстановить территориальную целостность. В его планы также входит возвращение Крыма.

Зеленский объяснил, как Украина собирается вернуть Крым: с помощью дипломатии

Президент Украины выступил на саммите совета директоров The Wall Street Journal. Он заявил, что конечная цель Украины — вернуть территорию страны.

В первую очередь Украина собирается оттеснить вооружённые силы РФ к границам на 24 февраля. Зеленский выразил надежду на то, что Крым cнова станет частью территории Украины. Он уверен, что такую задачу можно выполнить дипломатическим путём после завершения спецоперации на Украине.

Зеленский размышляет и о том, времени, когда Россия начнет выплачивать Украине репарации. Он подсчитал, для восстановления экономики и инфраструктуры понадобится около 600 миллиардов долларов.

Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов объяснил, что Украина не станет подписывать с Россией мирное соглашение.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы алексей данилов владимир зеленский
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